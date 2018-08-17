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İstanbul genelinde huzur denetimleri (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un 39 ilçesinde 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur 14" denetimleri yapılıyor.

İstanbul genelinde huzur denetimleri (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un 39 ilçesinde 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur 14" denetimleri yapılıyor.
Denetimler kapsamında; hava, deniz ve kara taşıtları kontrolden geçirilirken yayalar kimlik taramasından geçiriliyor.

(FOTOĞRAF)

İstanbul genelinde huzur denetimleri (1)İstanbul genelinde huzur denetimleri (1)İstanbul genelinde huzur denetimleri (1)

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