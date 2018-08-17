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İstanbul genelinde huzur denetimleri (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un 39 ilçesinde 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur 14" denetimleri yapıldı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un 39 ilçesinde 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur 14" denetimleri yapıldı.

Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de destek verdiği denetimler kapsamında; hava, deniz ve kara taşıtları kontrolden geçirilirken yayalar kimlik taramasından geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Yeditepe Huzur 14" denetimleri gerçekleştirildi. İstanbul'un 39 ilçesinde 280 noktada saat 20.00'de eş zamanlı olarak başlatılan denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'nden 4 bin 600 polis katıldı.

Denetimlerde; özel harekat polisleri kurulan arama noktaları yakınlarında güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de havadan destek verdi.

Polis arama noktalarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak sürücü ve araç içerisindekileri kimlik kontrolünden geçirip üstlerini aradı. Araçlar da didik didik arandı.

Denetim noktalarından birisi de Beşiktaş İskelesiydi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup aramalar yaptı. Üstleri aranan sürücü ve yolcular, GBT(Genel Bilgi Tarama) sorgulaması yapıldı.

Bir diğer denetim noktalarından birisi olan Çamlıca Gişelerinde; İstanbul'a giriş yapan araçlardan şüpheli görülenler, durdurulup arandı. Üstleri aranan sürücü ve yolcular GBT taramasından geçirildi. Polis helikopteri de denetim noktasına havadan destek verdi.

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