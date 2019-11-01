HABER

İstanbul genelinde huzur denetimleri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 21:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı.

Mustafa BAKIRHAN-Murat KORKMAZ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde 39 ilçede Yeditepe Huzur -19 asayiş denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde araçlarda bulunanlar Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolünden geçirildi. Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEĞİ DE EŞLİK ETTİ
Denetimlere narkotik polisi Alex de şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

PARTNER Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü! Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü!
Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkilediTrabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladıAyının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adil Öksüz davasında karar!

Adil Öksüz davasında karar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Komşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

300 bin TL ödülle aranıyordu!

İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

Trabzon’da şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

Şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.