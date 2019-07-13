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İstanbul genelinde ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde yapılan ‘Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul’un çeşitli noktalarında özel harekat polisi ve hava destekli polis denetimi yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan ‘Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul’un çeşitli noktalarında özel harekat polisi ve hava destekli polis denetimi yapıldı. ‘Vişa’ isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulamada arabaların içi ve dışı didik didik arandı.
Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/3 kapsamında İstanbul’un ilçelerinde de ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması amacıyla saat 16.00’ da kent genelinde uygulama başladı.
Özel harekat polisi ve helikopter destekli yapılan uygulamada, ‘Vişa’ isimli narkotik arama köpeği ile de arabaların içi ve dışı didik didik arandı. Durdurulan arabalardaki sürücü ve vatandaşlar da Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

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