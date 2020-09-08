İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul genelinde dün yapılan uyuşturucu operasyonu saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Mutfak dolabından ve ayakkabı içerisinden, çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin 815 TL ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Esenler, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy,Esenyurt, Esenler,Fatih,Güngören, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer,Sancaktepe,Sultanbeyli, Şişli ve Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken, 86 şahsa işlem yapılmıştı.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin 815 TL ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 1 kilo 136 gram esrar,645 gram metamfetamin, 616 gram sentetik kannabinoid,400 gram Afyan sakısı,194 gram eroin,6 gram kokain,332 adet extacy tablet, 9 adet suboxone tablet, 10 gram kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet av tüfeği 32 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin 815 TL ve 491 dolar, ele geçirilmiş, toplam 38 kişide gözaltına alınmıştı.

Operasyon anıda saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin bir eve girdiği ve arama yaptığı görülüyor. Mutfak dolabından, ayakkabı içerisinden, komidinden ve çalışma masasının çekmecesinden uyuşturucu madde çıkıyor.

