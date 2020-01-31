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İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Denetimleri" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.
Bu yıl gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Denetimleri"nin 3'üncüsü akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında başlatıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlerde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları, taksi ve dolmuşları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
Fatih'teki denetim noktasında da durdurulan araçlar aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda yer aldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.
(FOTOĞRAF)

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