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İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulamaları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 21:47 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması yapıldı.

İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması yapıldı. Uygulamaya çok sayıda emniyet personeli katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020/19" uygulaması saat 19.00’da başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücü ve şoförleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Asayiş uygulaması, saat 23.00’e kadar sürdü.

Plakasız bir araç çekildi
Fatih Millet caddesindeki uygulama noktasında lüks bir araç plakasız olduğu gerekçesiyle çekildi. Araç sahibi “Plaka yetişmediği için bir ceza yedik. Satışı yeni aldım 4 buçukta aldım yetişmedi. Yasak olduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu. Aynı uygulama noktasında “Gold” isimli narkotik polis köpeği ile araçlar üzerinde arama yapıldı.

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