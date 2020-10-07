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İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 21:00 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde gerçekleştirilen “Yeditepe Huzur” uygulamasıyla megakentte adeta kuş uçurtulmadı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen “Yeditepe Huzur” uygulamasıyla megakentte adeta kuş uçurtulmadı. Uygulamada çok sayıda araç didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020/18" uygulaması saat 19.00’da başladı. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Asayiş uygulaması saat 23.00’e kadar sürdü.

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