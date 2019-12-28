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  4. İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler şüpheli şahıs, uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik gibi konular üzerinde çalışmalar yaptı.

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl öncesinde özel hareket, trafik ekipleri, Yunus polisleri, Mobil Park ekiplerinin katılımıyla kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, asayiş ve trafik yönünden yaptığı kontrollerde araçları durdurarak aramalar yaptı.

Sürücü ve yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, şüpheli şahısları da durdurarak arama yaptı. Uygulamada trafik kurallarına uymayan bazı vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri şüpheli şahıs, terör, uyuşturucu ve halkı rahatsız edebilecek konuların önüne geçmek için bölgede çalışmalarını akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdüreceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul polis yılbaşı

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