İSTANBUL - (GENİŞ HABER) AKSARAY'DA GECE KULÜBÜNDE ATEŞ AÇAN 2 KİŞİYE POLİS OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA, İstanbul DHA

Fatih Aksaray'da bir gece kulübünde ateş açan 2 kişi polisin operasyonunla gözaltına alındı.

Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bir gece kulübündeki olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gece kulübüne gelen Ö.Ç. ve P.Y. aşırı gürültü yaptıkları gerekçesiyle çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Şüpheliler dışarıda gece boyunca alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde tekrar buraya geldi. İçeriye giren Ö.Ç. ve P.Y. gece kulübünde tabancayla ateş açmaya başladı. Gece kulübünde çalışan 9 kişi saklandıkları yerde mahsur kaldı.

GECE KULÜBÜNE GELEN POLİSLERE DE ATEŞ AÇILDI

İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler gece kulübüne giren polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateş sonrası yaralanmazken, kendilerine ateş açıldığını belirterek takviye istedi. Özel Harekat ekipleri gelerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Önlem olarak olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.