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 İSTANBUL - (geniş haber) AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de 1 hafta önce kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni'nin cesedi boğazı kesilmiş ve yakılmış halde Aydos Ormanları'nda bulundu.

-Kayıp işitme engelli gencin cesedi boğazı kesilip, yakılmış halde bulundu

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- Sultanbeyli'de 1 hafta önce kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni'nin cesedi boğazı kesilmiş ve yakılmış halde Aydos Ormanları'nda bulundu. Elgeni'nin, zihinsel engelli biri kız iki kişi tarafından boğazı kesilerek yakıldığı belirlendi.
Sultanbeyli'de yaşayan konuşma ve işitme engelli Abdulkadir Elgeni (21), geçen Cuma günü kayboldu. Ailesi Elgeni için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Elgeni'yi bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış erkeğe ait bir ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmada cesedin kayıp Abdulkadir Elgeni'ye ait olduğu tespit edildi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Elgeni'nin son olarak biri kız iki kişiyle birlikte gezdiğini belirledi. Ekipler zihinsel engelli zihinsel engelli erkek U.K. ve yine zihinsel engelli kız D.B.'yi bayramın birinci günü gözaltına aldı. Cinayeti arife günü işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Vahşi cinayete kurban giden Abdulkadir Elgeni için Sultanbeyli Camisi'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende gencin babasının ve yakınlarının çok üzgün oldukları görüldü. Elgeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

YAPANLARA EN AĞIR CEZAYI VERSİNLER
Acılı baba Necmettin Elgeni, “Oğluma bunları yapanların Allah belasını versin. Gereken cezayı versinler. Benim çocuğum engelli, kimseye zararı yoktu. Şaştık kaldık. Devletimize güveniyoruz, inşallah en ağır cezayı alırlar" diye konuştu.
Akrabası Remzi Elgeni ise, "Arife günü kayboldu. Haber alamadık. Vahşice katledilmiş. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Kendisi engelli, yapan da arkadaşlarıymış. Bayram günü cenazesi bulundu. Ormanda bıçaklanıp yakmışlar çocuğu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Baba Necmettin Elgeni ile röp
-Akrabası Remzi Elgeni ile röp
-Cenazeden görüntü
-Babanın tabuta sarılması
-Babanın ağlaması
-Cenaze namazın kılınması
-Genel ve detay görüntüler

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