İSTANBUL - (Geniş haber) BAKAN SOYLU: 41 BİN 192 KAÇAK AFGAN GÖÇMENDEN 20 BİN 558'İ GERİ GÖNDERİLDİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tüm Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş, ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir" dedi.

Bayrampaşa’da muhtarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarla işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Sadeleştirme işini esası itibariyle genelde yapmaya çalışıyoruz. Örneğin benim bakanlığımdan örnek vereyim; tam bir yıl içerisinde 2185 belgeyi 1046 belgeye düşürdük. Yani vatandaşımızdan 2185 belge istiyorduk çeşitli hizmetler için. Bir yıl içerisinde bunu 1046 belgeye düşürdük. Bununla da yetinmedik, buna şu anda 96 belgenin daha düşürmesi hizmetini gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "AFRİN VE FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE SAĞLANAN HUZUR SAYESİNDE BUGÜNE KADAR 329 BİN KİŞİ GERİ DÖNMÜŞTÜ"

Düzensiz göçlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür" dedi.

"KARNELERİ DOLDURAN ÇOCUKLARIMIZA BİSİKLET HEDİYE EDECEĞİZ"

Trafikteki ölümlerin yüzde 41 azaldığını belirten Soylu, "Biz trafiğe yılda 7 bin 227 can veren ve bunu da terör olarak gören bir anlayıştan geliyoruz. Geçen yıl 2017’den 2018’e bu rakam 6 bin 600’e düştü ve yüzde 10 civarında bir düşüş sergilendi. Şimdilerde bu rakam yüzde 40’la birlikte gidiyoruz. Eğer bu yıl, yaklaşan Ramazan Bayramı ve uzun bayram tatili nedeniyle ifade etmek istiyorum ki bütün vatandaşlarımızın, tatil yörelerine giden özellikle trafik konusunda çok dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını, uykusuz yola çıkmalarını ve emniyet kemerlerini kesinlikle takmalarını ve çocuklarıyla birlikte seyahat ediyorlarsa çocuklarına verdiğimi kırmızı düdüklerinin ve çocukların onları uyarmalarını ve dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Geçen yıl bir kampanya gerçekleştirmiştik. Bu yıl da seyahat eden çocuklarımıza anne ve babalarına karne vermeleri için bir karne hazırladık. O karneleri dolduran çocuklarımıza da bisiklet hediye edeceğiz. Geçen yıl da aynı yapmıştık. Video çekene, kırmızı düdükle birlikte babasına emniyet kemeri takana hediye vermiştik" şeklinde konuştu.