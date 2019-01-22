 İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - BAKAN TURHAN: (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK

İbrahim YILDIZ-Tansu Edip GÖKBUDAK/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan hangar ve 5 tesisinin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılması planlanan taşınmanın Mart ayı itibariyle tamamlanacağını söyledi. THY, Mart ayında gerçekleştirilecek büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı’nda, 42 bin 399 metrekare oturum alanı üzerinde, toplam 50 bin 379 metrekare kapalı alana sahip, 5 operasyonel tesisin açılışı gerçekleştirildi. Hangar binasında düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve diğer davetliler katıldı. Bakan Turhan tarafından açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında Hat Bakım Hangarı, Hızlı Kargo Sevk üssü, Uçak içi ürünler deposu ve ULD tamir, bakım ve akü şarj tesisleri bulunuyor.

HEDEFİMİZ 450 MİLYON YOLCU Bakan Turhan, törendeki konuşmasında şunları söyledi: "Hükümetimiz 16 yılda Türk Sivil Havacılığı’na yeni bir sayfa açarak tüm dünyaya dikkatleri üzerine çekti. İkincisi ise İstanbul Havalimanı’nın açılışı. Türk Sivil Havacılığı 16 yıllık dönemde yapılan yatırımlarla dünyada küresel ölçekte bir güç haline geldi. Bu havalimanını 42 ay gibi kısa sürede bitirdik. İstanbul Havalimanı bu gücün küresel ölçekte perçinlenmesinin göstergesidir. 202 gün kısa sürede devasa büyük bir tesisi hizmete sundular. Havacılık ulaşımında dünyanın en çok tercih edilen markası olan TTHY, sivil havacılıktaki değişim ve başarının meyvesidir. En başından beri desteklediğimiz hava ulaşım çalışmalarıyla dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL’yi aştı. Tüm bunların neticesinde havacılık alanında dünyadaki büyüme ortalamasına 3 katına yakın büyüme kaydettik. 34 milyon olan yolcu sayımız 210 milyonu aştı. Bu konudaki hedefimiz 450 milyon yolcuya çıkarmak. Yolcu sayısında Avrupa'da 4'üncü, dünyada 10'uncu sıraya yükseldik. Taşınan yük miktarını 965 tondan 4 milyon tona çıkardık. Sektörün cirosu 11 kat artarak 110 milyar TL’ye çıktı. Elbette daha yapılacak çok iş var. Hedefimiz dünyayı Türk Hava Yolları'yla kanatlar altına almaktır. Bunlar zor hedefler değil. İstanbul Havalimanı idealin, hayalin büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla tamamlanacak burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak" dedi.

SAHA BİZİM MAÇ BİZİM

Törende açılış konuşmasına yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de 3 Mart’ta Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek olan açılışa hazır olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul ve dünyanın en büyük havalimanına geliyoruz. Bu havalimanına yakışır tesisleri 202 gün gibi kısa bir sürede önümüzdeki 25 yılı planlayacak şekilde yaptık. Havacılığın kalbi burada atacak ve biz de buna yakışır tesisleri hizmete sunduk. 3 Mart’ta burada operasyona başlayacağız. Sayın Bakanım biz 3 Mart’a hazırız. Saha bizim maç bizim"

7 UÇAK BURADA AYNI ANDA BAKIMA ALINABİLECEK

Dünyada havacılığın kalbinin İstanbul Havalimanı’na atacağını ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, "42 aylık rekor bir sürede tamamlanan dünyanın en büyük havalimanın elbette hizmet binaları da rekor sürede yapılması gerekiyor. 202 gün gibi kısa bir sürede bu tesisleri tamamladık. Bu bina ofisleriyle birlikte baktığımızda 23 bin metrekare. Sadece hangar alanı olarak bakarsanız 18 bin metrekare. İki sütun arasındaki mesafe 80 metre ve her iki taraftan da uçak giriş ve çıkışına iki taraftan da açılır kapanır inşa edilen Türkiye’deki yegane hangardır. Aynı anda 7 uçak burada bakıma alınabilecek" dedi.