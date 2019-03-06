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 İSTANBUL - (geniş haber) BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Bakırköy Adalet Sarayı'nın önündeki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davası görüldü. Adliye polisi davanın taraflarını yarım saat arayla güvenlik kapsamında adliyeden çıkardı. Yarım saat sonra adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi. Cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası Abdullah Ö., çıkışta tanıklardan
Eren C. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanığın babası, Eren C. (16) 'yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan Eren C. hastaneye kaldırken gözaltına alınan Abdullah Ö. 'nün ilk ifadesinde "Kemerle bana vuracaktı. Ben de silahla karşılık verdim" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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Adliyeden görüntü
Ambulans içindeki yaralıdan görüntü
Polislerden görüntü
Genel ve detaylar

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