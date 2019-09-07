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İSTANBUL - (GENİŞ HABER) BAYRAMPAŞA'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 19:24 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da, tekstil ürünleri imal edilen bir atölyede yangın çıktı.

Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da, tekstil ürünleri imal edilen bir atölyede yangın çıktı.
Vatan Mahallesi, 29 Ekim Caddesi'nde bulunan ve içerisinde iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tekstil ürünü imalatının yapıldığı öğrenilen atölyenin büyük bir bölümünü sardı. Yangını fark edenlerin ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler itfaiye gruplarından çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Asayiş ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevreleyerek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yangından etkilenen olası bir kişiye müdahale etmek için olay yerinde hazır bekletildi. Yangın yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü olay yerinde kalarak, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangından etkilenen kimse olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Alevli görüntüler
-Yangını söndürme çalışmaları
- Havadan görüntüler

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/havadan fotoğraflarla / Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı /havadan fotoğraflarla / Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı 
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