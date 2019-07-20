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İSTANBUL- (geniş haber) BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ OLAY: EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

- Boşanma aşamasındaki çift son kez konuşmak için bir araya gelmiş  Alper KORKMAZ - İstanbul DHA  -BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen kişi dehşet saçtı.

- Boşanma aşamasındaki çift son kez konuşmak için bir araya gelmiş

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA -BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen kişi dehşet saçtı. Eşini ve kayınpederini silahla vuran kişi intihar etti.

EVDEKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI
Olay saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. 35 yaşındaki Özlem Ergül, 11 yıl önce evlendiği müteahhit eşi Ali Ekber Ergül'den anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. Özlem Ergün yakın zamanda avukatına vekalet vererek işlemleri başlatmasını istedi. Çift malların paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Genç kadın dün avukatını tekrar arayarak işlemleri başlatmamasını ve bir süre beklemesini istedi. Avukatına son kez konuşmak için bir araya gelecekleri söyleyen kadın, eşi Ali Ekber Ergül, babası Adıgüzel Altun ve bir akrabası ve 2 çocuğuyla birlikte Beylikdüzü'ndeki evlerinde bir araya geldi. Çift, 11 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuklarını parka gönderdi.

KOMŞULARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Malların paylaşımı konusunda eşiyle anlaşamayan Ali Ekber Ergül evdekilere kurşun yağdırdı. Özlem Ergül'ü silahla vurarak öldüren Ali Ekber Ergül kayınpederi Adıgüzel Altun'u da vurarak intihar etti. Genç kadının akrabası olan kişi ise koşarak evden kaçtı. Kaçan kişinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binaya giren sağlık ekipleri, Ali Ekber Ergül ve eşinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Adıgüzel Altun ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin çıktığı sırada genç kadının komşuları uzun süre gözyaşı döktü. Ağır yaralı Altun'un yoğun bakımda olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan apartman görevlisi, daha önceden çift arasında hiç tartışma yaşandığını görmediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Yaralının çıkarılışı
-Polislerden görüntü
-Apartmandan görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Cenazelerin çıkarılışı
-Komşuların ağlaması
-Diğer detaylar

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