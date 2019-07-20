İSTANBUL- (geniş haber) BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ OLAY: EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ 

- Boşanma aşamasındaki çift son kez konuşmak için bir araya gelmiş

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA -BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen kişi dehşet saçtı. Eşini ve kayınpederini silahla vuran kişi intihar etti.

EVDEKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. 35 yaşındaki Özlem Ergül, 11 yıl önce evlendiği müteahhit eşi Ali Ekber Ergül'den anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. Özlem Ergün yakın zamanda avukatına vekalet vererek işlemleri başlatmasını istedi. Çift malların paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Genç kadın dün avukatını tekrar arayarak işlemleri başlatmamasını ve bir süre beklemesini istedi. Avukatına son kez konuşmak için bir araya gelecekleri söyleyen kadın, eşi Ali Ekber Ergül, babası Adıgüzel Altun ve bir akrabası ve 2 çocuğuyla birlikte Beylikdüzü'ndeki evlerinde bir araya geldi. Çift, 11 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuklarını parka gönderdi.