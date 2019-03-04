İSTANBUL - (geniş haber) BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINI ÇIKARAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.,

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan E., "yardım ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan amcası Yunus E. İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özkan E.'nin adliyeye sevki

-Yunus E.'nin görüntübü

