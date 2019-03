İSTANBUL- (geniş haber) EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

"VATANDAŞIMIZA VE GÖREVLİ ARKADAŞLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Seçim güvenliğine sorusunu İmamoğlu, " Her şey hazır, bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza ve görevli arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bizim kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Biz de orada olacağız, en ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini oradan sizlerle paylaşıyor olacağım" cevabını verdi.

"Adil bir seçim olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Ekrem İmamoğlu, "Onu yarın konuşuruz" diye yanıtladı. Okul bahçesindeki vatandaşların alkışlarıyla uğurlanan Ekrem İmamoğlu, sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen İmamoğlu, seçim sonucunu CHP'nin Seyrantepe'deki koordinasyon merkezinden takip edeceğini söyledi.

