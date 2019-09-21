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 İSTANBUL- (geniş haber) EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Yangın Hoca Paşa Mahallesi'nde otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. 4 katlı bir otelin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Otel çalışanları da bir yandan yangına müdahale ederken diğer bir yandan da otelde konaklayan müşterileri tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında söndürmek isteyen Turan Çelik ve Mevlüt Bölek isimli iki çalışan elleri ve kollarından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki çalışana ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın çıkan otelin tramvay yolu üzerinde olması nedeniyle seferlerde kısa süreli yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü. Tahliye edilen müşterileri de tek tek otele geri alındı. Polis ekipleri de olay yeri incelemesi yaptı. Yangına mutfakta bulunan kızartma makinesinin neden olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Yaralanan çalışanlara müdahele edilmesi
- Polisin önlemi
- Aksayan tramvay seferleri
- Vatandaş ile röp
- Seferlerin normale dönmesi
- Genel ve detaylar

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Eminönü'nde otelde yangın paniği - 2Eminönü'nde otelde yangın paniği - 2
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