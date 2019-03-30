İSTANBUL- (geniş haber) - ERDOĞAN: SEÇİMDEN SONRA İLK İŞ SURİYE MESELESİNİ SAHADA MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Kağıthane'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenleyecek. İlk mitingi Kağıthane'de düzenleyen Erdoğan konuşmasına “24 Haziran Seçimleri'nde şahsıma verdiğiniz yüzde 56'lık destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Kağıthane bugüne kadar hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, “Kağıthane hep bize destek verdi. Moral verdi. Güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. İnşallah yarın rekor bir oyla Kağıthane tercihini yine hizmet siyasetinden yana olacağını gönül belediyeciliğinden yana olacağını şu anda karşımda görüyorum" dedi.

"BİZ YEREL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ, YOKSA GENEL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ"

Rakiplerinin bazı televizyon programlarında ekonomiden bahsetmesini eleştiren Erdoğan, “Biz yerel seçim mi yapıyoruz, yoksa genel seçim mi yapıyoruz. Ekonominin patronu şu an da Türkiye'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim. Kabinem ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye başkanları mı Türkiye'nin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanı'nı mı bunlar seçiyor? Yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor? Hepinizin bunu çok iyi bildiğine inanıyorum. Bunu biliyorum ama istiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki; milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler" ifadelerini kullandı.