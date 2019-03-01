İSTANBUL - (geniş haber) KADIKÖY'DEKİ VAHŞET KAMERADA... CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KADIKÖY'de çöp konteynerinda bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan

Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin parçalanmış cesedin parçalarını atma anlarının ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli Fahrettin Öztürk'ün poliste verdiği ifadesinde amcasının "Babanda yattığı yerden para kazanıyordu" sözü üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüpheliye , motosikletçi arkadaşlarının kendi aralarında oluşturdukları sözde tüzük gereği sorgusuz sualsiz yardım ettiklerini söyledikleri belirlendi.

POLİS TRAKTÖR PARÇASI ALACAĞINI SÖYLEYEREK YAKALAMIŞ

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk'ün traktör parçası alacaklarını söyleyen ve kendilerini iş adamı olarak tanıtan polisler tarafından yakalandı. Polisin o sırada iş yerinde olmayan Fahrettin Öztürk'ü "çok miktarda traktör parçası alacağız" diyerek işyerine çağırdığı, soğukkanlılıkla onlara parça satmaya çalışan şüpheliyi bir süre sonra gözaltına aldıkları öğrenildi.