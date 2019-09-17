HABER

İSTANBUL - (geniş haber) - MALTEPE'DE BİR KADIN ESKİ KOCASINI BIÇAKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı eski kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de bir kadın, 10 yıl önce boşandığı eski kocasını şiddet uyguladığı gerekçesiyle bacağından bıçakladı. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Fındıklı Mahallesi Okul Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre R.K. (35) 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için geldi. R.K. eski eşine tekrar barışma teklifinde bulundu. R.K. ile barışmak istemeyen Z.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve eski koca kadını darp etmeye başladı. Bu sırada Z.K., eski eşini bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis , 3 çocuk annesi Z.K 'yi gözaltına alırken bacağından yaralanan R.K. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Komşuları eski eşinin kadına sürekli şiddet uyguladığın belirterek, "Kadın tek başına çocuklarına bakmaya çalışıyor. Kadını sürekli rahatsız ediyor. Daha önce kaç defa geldi kapıya. Çocukları görme bahanesiyle kadının yanına geliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
-Kadının polis tarafında gözaltına alınması
-Polis otosuna bindirilmesi
-Yaralının binadan çıkarılması
-Ambulansa binmesi
-Çocuğun polis tarafından alınması
-Komşuları il eröp

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (2)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (2)
Lavanta tarlasında düşürülen altın dolu kutunun sahibini arıyorLavanta tarlasında düşürülen altın dolu kutunun sahibini arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

TEKNOFEST gösterileri sırasında trafik durdu, herkes telefona sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Pejmürde' polemiğinin ardından Bakan Soylu ve İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez buluştu

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.