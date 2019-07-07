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İSTANBUL- (Geniş Haber) SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL, DHA Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL, DHA
Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfiye ekipleri ve orman ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale etti. Havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EK GÖRÜNTÜ
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-Alevlerden görüntü
-Helikopterin görüntüsü
-İtfaiye ekipleri

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Alevlerden görüntü
-Alevlere müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar

07.07.2019 - 15.45 Haber Kodu : 190707096
07.07.2019 - 15.52 Haber Kodu : 190707097
07.07.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190707112

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