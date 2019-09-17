HABER

İSTANBUL - (geniş haber) TUZLA'DA KARGO MERKEZİNDE "ŞÜPHELİ TOZ" ALARMI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN (İstanbul/DHA)  TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.  Olay sabah saatlerinde Orta mahalle Öztaş Sokak'ta meydana geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN (İstanbul/DHA)
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.
Olay sabah saatlerinde Orta mahalle Öztaş Sokak'ta meydana geldi. PTT kargo dağıtım merkezine gelen bir kargo çuvalı içerisinde toz maddenin saçılması şarbon şüphesine neden oldu. Polis ekipleri geniş çaplı bir önlem aldı. Çalışanlar dışarı çıkartılarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesinin ardından polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletildi. Ekipler 2 saatlik incelemede yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Saçılan toz madde detaylı incelenmek üzere AFAD görevlilerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan valilikten olayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
"Bugün saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.
Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır. 112 Acil Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır"

Görüntü Dökümü:
--------------
-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklamasıMEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması
Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gittiBelediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Antalya'da trol ağına insan kafatası takıldı

Korkunç! Antalya'da ağa takıldı

PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

PAEM başvuru dönemi başladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.