HABER

İSTANBUL - (geniş haber) - ZEYTİNBURNU'NDA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

  Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan indirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından seferler normale döndü.
Zeytinburnu'nda durağa yakın bir mesafede Bağcılar istikametine gitmekte olan tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Tramvaydan indirilen yolcular kontrollü şekilde durağa yürüdü. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılabildi. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Mehmet Akif istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmış oldukları yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri tekrar normal seyrine döndü. Tramvaydan inen bazı yolcular Zeytinburnu durağına kadar sorunsuz geldiklerini ancak daha ileriye gidemediklerini söyleyerek , yetkililerden arıza olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Duraklarda zaman zaman yapılan anonslarla yolcular bilgilendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Raydan çıkan tramvaydan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Raylardan görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Vatandaşlar ile röportaj
-Diğer detaylar

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuTrakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndüİki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.