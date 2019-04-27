 İSTANBUL - (geniş haber)HARAMİDERE'DE OTOBÜS İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA : 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA

D100 Karayolu Haramidere yan yolda halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Alişen Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen Silivri-Yenibosna arasında çalışan halk otobüsü çarptı. Kazada devrilen minibüstelerin yardımına çevredekiler koştu. Devrilen minibüs vatandaşların çabasıyla düzeltildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Müslüm Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırdıldı. Kaza nedeniyle yan yolda, Avcılar istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün önce direğe çarptığı ardından da yola savrulduğu görülüyor. Yola savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarpıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

