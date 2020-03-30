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İstanbul giriş çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul giriş çıkışlarında polis ekiplerinin denetimleri yoğunlaştı. Fenetimler nedeniyle oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs kapsamında seyahat etmeye getirilen düzenleme beraberinde İstanbul giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik polisleri durdurdukları araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yaparak giriş çıkışlara izin veriyor. İşte detaylar...

Kilometrelerce uzadı

İstanbul giriş ve çıkışlarında yapılan corona virüs kontrolleri şehir girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda tüm araçlara trafik polisi kontrollerde bulunuyor.
Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapılırken araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.
Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.
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Anahtar Kelimeler:
istanbul koronavirüs sağlık

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