İstanbul giriş çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüs kapsamında seyahat etmeye getirilen düzenleme beraberinde İstanbul giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik polisleri durdurdukları araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yaparak giriş çıkışlara izin veriyor. İşte detaylar...

İstanbul giriş ve çıkışlarında yapılan corona virüs kontrolleri şehir girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda tüm araçlara trafik polisi kontrollerde bulunuyor.

Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapılırken araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.