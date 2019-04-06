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 İSTANBUL -  GİŞELERE TERSTEN GİREN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLUYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Sultanbeyli gişelere ters yönden giren bir otomobil kazaya neden oluyordu.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
Sultanbeyli gişelere ters yönden giren bir otomobil kazaya neden oluyordu. Bir sürücü, ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Olay TEM otoyolu Sultanbeyli gişelerde meydana geldi. Sultanbeyli gişelere tersden giren otomobil kazaya neden oluyordu. Tersten gelen otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulan aracın sürücü kornaya basarak tepkisini gösterdi. Kazadan kıl payı kurtulan sürücüler yollarına devam etti. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-TEM otoyolundan görüntü
-Trafikteki araçlardan görüntü
-Gişelere tersten giren siyah araç
-Beyaz araçın yanından geçmesi
-Sürücünün kornaya basması
-Araçların yoluna devam etmesi

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