IHAAW003708-ASA/31-01-2019

- İstanbul Göktürk’te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

31.01.2019 00:37:08 TSI

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