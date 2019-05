"İstanbul Gönüllüleri Kampanya Koordinasyon Toplantısı"

İmamoğlu, 23 Haziran seçimi için yürütecekleri saha çalışmalarında, öncelikle "İstanbulluya yapılan haksızlığı" anlatacaklarını sonra ise İstanbul'la ilgili hayallerini paylaşacaklarını aktardı.

İstanbul'da adil bir şehir yaratmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, "Yeşil bir kent olsun istiyoruz. Aynı zamanda bu şehrin yeteneklerini ortaya çıkaracak bir yönetim istiyoruz. Bu şehrin insanına hizmet vereceğimizi anlatın. 'Bu şehrin nimetlerini, kabiliyetlerini, kazançlarını bir avuç insana değil, 16 milyon insana dağıtmaya geliyoruz.' deyin. Onların derdi bir avuç insan, bizim derdimiz 16 milyon insan. Bu farkı anlatacağız. İstanbul'un israf düzenini anlatacağız. Paramızı çarçur ediyorlar. Sakın yılmayın, anlatın. Çünkü her kuruşu bizim. Sunacağız size bunları, anlatın." şeklinde konuştu.

- "Son 1 hafta sizlere güzel şeyler söyleyeceğim"

Ekrem İmamoğlu, katılımcılara, seçim çalışmalarına yönelik şu önerilerde bulundu:

"Ramazana uygun dille çalışacağız. 16 milyonun çeşitliliği içerisinde, herkesin inancına saygı duyan, güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız. Büyük bir disiplinle çalışacağız. Ev ziyareti yapın, kullandığınız sandıklarda görev aldığınızı biliyorum, görev almayı teşvik edin. On binlerce insanla süreci destekleyeceğimiz için o aldığınız sandık listesinde her hemşehrinizi, her komşunuzu ziyaret edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın, paylaşın, konuşun ama asla münakaşa etmeyin. Her gün sahada olmalıyız. İşiniz, okulunuz olabilir ama seyahat ediyorsunuz, evinize gidiyorsunuz, boş vaktinizi İstanbul’un ve demokrasi mücadelesinin geleceğine ayırın. Göreceksiniz bugünleri gelecekte çocuklarınıza, torunlarınıza anlatarak kendinizle gurur duyacaksınız.