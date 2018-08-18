İSTANBUL - (görüntüyle tekrar) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7. KEZ DEDE OLDU

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. torunu Fatıma Serra Erdoğan dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan'ın 3. çocuğu olan Fatıma Serra, dün sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor. Hastaneye ziyarete dün akşam saatlerinde İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da geldi. Şahin ve Uysal, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneden görüntüler
-Şahin ve Uysal'ın hastaneye gelmesi
-Hastaneden ayrılmaları
-Detaylar
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