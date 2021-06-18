İstanbul GÜDEF Gümüşhane’de heyecan yarattı

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen kongre sonrası üç adayın el ele delegeyi selamladığını ve Gümüşhane’ye de yakışanın bu olduğunu söyleyen Demir; kongrenin bundan sonra yapılacak kongrelere örnek olduğunu belirtti. Güdef merkezinin bir sekreteryasının olacağını, her gün iki yöneticinin nöbet sistemiyle merkezimizde olacağını ve merkezin tüm hemşerilerimizin sorunlarını çözmek ve onlara yer yurt olmak amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen basın açıklamasında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen İstanbul GÜDEF Başkanı Bayram Demir, 2 ay önce yapılan genel kurulla göreve başladıklarını belirterek kongre sürecini, seçim vaatlerini ve projelerini anlattıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

İstanbul GÜDEF Başkanı Bayram Demir; beraberinde GÜDEF Yöneticileri Genel Başkan Vekilleri Hıdır Daştan ve Muhammer Özkan, Genel Sekreter Celal Can, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Çoban ve Celal Demir, Yönetim Kurulu Üyesi İdris Soylu, Gümüşhane Temsilcisi Salim Koca ve Gençlik Kolları Temsilcisi Oğuzhan Demir ile birlikte Gümüşhane’de görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Seçildikleri zaman delegelere gelir gelmez dernek yerini tutacaklarını ve tüzük tadilatı yapacaklarını sözünü verdiklerini hatırlatan Demir, “Tabandan tavana yapılanmayı sağlayacak bütün hemşerilerimizi kucaklayacak hiç kimseyi ötelemeyecek hiç kimseyi yok saymayacak bir tüzük tadilatı istiyoruz. Şu anda komisyonumuz hazır. Tüzük tadilatı ile ilgili çalışmalara başladı.

Derneklerimiz den de bilgi alarak, olur alarak ve fikirlerini o tüzüğe koyarak bir çalışma yapıyor.

İstanbul'da bugün 2 daire alalım desek en aşağı 2 milyon. 2 daireye 2 milyon vereceğimize 2 milyon verip bir arsa alalım. Bu arsayı alınca da konferans salonuyla, toplantı salonuyla, misafirhanesi ile bir kültür merkezi halinde Gümüşhanelilerin bir kültür merkezi olarak inşa edelim.

Bir eser olsun istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı yerle alakalı devam ettireceğiz. Gençlik kollarımız maalesef bugüne kadar olmamış ve aktif faaliyette bulunmamış. Gençlik kolu faaliyetleri gençlik kolu başkanlığını oluşturarak gençlerimizi derneklere çekecek faaliyetler, programlar yapmayı düşünüyoruz. Kadın kollarıyla da bayanlarla ilgili çalışmalar yaparak bayanlarında dernekteki faaliyetlerini üst seviyeye çekmek için mücadele edeceğiz. Şu anda onun hazırlıkları devam ediyor” dedi.