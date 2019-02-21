 İSTANBUL - GÜNDOĞDU: ARTÇILAR SÜRECEK, OLASI MARMARA DEPREMİ’NİN ÖNCÜSÜ DEĞİL

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Ayvacık’ta meydana gelen Ege ve Marmara Bölgesi’nde hissedilen depremin ardından artçı sarsıntıların devam edeceğini, bunun olası Marmara Depremi’nin öncüsü sayılamayacağını söyledi.

DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi’nden emekli Dr. Oğuz Gündoğdu, Ayvacık depreminden sonra AFAD ve Kandilli Rasatnahesi’nden farklı büyüklükler verildiğini belirterek,şunları söyledi:

"Şimdiye kadar depremin büyüklüğü bakımından aralarında 1-2 puan fark oluyordu. Bu sefer açıklanan fark 0.5. Kandilli’nin verdiği 5.5. büyüklüğünün yüksek olduğunu düşünüyorum. AFAD, depremi 5 büyüklüğünde verdi. Uluslararası kuruluşlardan biri ise 5.1 verdi. Ortalama bunun 5 büyüklüğünde deprem olduğunu kabul etmemiz lazım. Çözümsel mekanizmasına göre doğru atımlı, normal seyrinde bir deprem olduğunu anlıyoruz. Aynı yerde 1717 yılında aynı yerde meydana gelen bir deprem var. Son deprem Çanakkale ve civarına çok hissedilmiş. Artçıların 40’ı geçtiğini belirtiyorlar. Depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu kabul edersek, çok daha fazla olması gerekiyor. Daha önce 30-35 öncü oldu. Bunların merkez üssü Ayvacık olarak verildi.. Eski binalar 2017’de yıkılmıştı. 4.5-5 büyüklüğünde depremde. O tarihteki artçı sarsıntıların sayısı 200-300 ü geçmişti."