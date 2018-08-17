İstanbul güne şimşeklerle uyandı -2

Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA sabahın ilk ışıklarıyla beraber gökyüzünde oluşan kızıl manzaraya bu sabah kara bulutlar da dahil oldu. Dakikalar içerisinde İstanbul Boğazı'nı çevreleyen bulutların ardından sağanak yağmur ve şimşekler görüldü. Kısa süreli etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular olumsuz etkilerken, İstanbul semalarında ise doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

