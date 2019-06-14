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İstanbul güne sisle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 07:40 | Son Güncelleme

İstanbul’da gece geç saatlerde başlayan sis, sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi.

İstanbul güne sisle başladı

İstanbul’da gece geç saatlerde başlayan sis, sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul’da kentin bazı bölgelerinde sabah yoğun sis etkili oldu. Avrupa Yakası’nın bazı kesimlerinde ve Sarıyer ile Şişli’nin bazı kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar meydana geliyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor.
Sisin etkili olduğu yerlerde gökdelenlerin sis içinde kaldığı görüldü. Sis içinde kalarak doğan güneş ise kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul güne sisle başladı

İstanbul güne sisle başladı

İstanbul güne sisle başladı

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