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İstanbul güne sisle uyandı (fotoları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 06:03 | Son Güncelleme

DHA-İSTANBUL-İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

DHA-İSTANBUL-İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.

(FOTOĞRAFLI)

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