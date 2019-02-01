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- İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya  devam ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı. İşyerlerine gitmek için yol çıkanlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk yardımı ile korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Cevizlibağ'da yağmurda yürüyen insanlar
-E-5'ten görüntü
-Dalga görüntüsü
-enel ve detay görüntüler

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