İstanbul güne yağmurla başladı

Özellikle Boğaz'a kıyısı olan bölgelerde kısa süreli etkili olan yağmur öncesinde gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzünü ardı ardına çakan şimşekler aydınlattı.

Bir anda başlayan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'ta kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.Yağan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybeden sürücüler zor anlar yaşadı.