İstanbul güne yağmurla başladı

Özellikle Boğaz'a kıyısı olan bölgelerde kısa süreli etkili olan yağmur öncesinde gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzünü ardı ardına çakan şimşekler aydınlattı.
Bir anda başlayan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde evden çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı.
Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'ta kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.Yağan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybeden sürücüler zor anlar yaşadı.
Samsun'un Atakum ilçesinde ise gece saatlerinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle oluşan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. (DHA-AA)
İşte sağnak yağış sırasında ortaya çıkan manzaralardan bazıları...
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