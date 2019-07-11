İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. İstanbul'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul genelinde etkili olan yağmur bir çok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Kimi bulduğu poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı kimi ise bir parça kartonla ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-İstiklal Caddesi'nde yağan yağmurda yürüyenler

-Kadıköy Meydanı'ndan görüntü

-Üsküdar Meydanı'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

