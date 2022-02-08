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İstanbul güne yağmurla uyandı! Saatlerdir etkili oluyor

08.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar, İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul güne yağmurla uyandı! Saatlerdir etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

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(İHA)

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yağmur İstanbul
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