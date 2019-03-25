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 İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.  Yangın saat 10.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi, Başaran Sokak'ta  binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi, Başaran Sokak'ta binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Yangın hidrantı önüne park eden bir araç ise itfaiye ekiplerine zorluk yaşattı. Park halindeki araç nedeniyle itfaiye ekipleri bir süre
hidranta hortum bağlayamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yükselen dumanlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Sokaktan görüntü
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Diğer detaylar

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