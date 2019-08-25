İstanbul Güngören’de bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

\u0130stanbul G\u00fcng\u00f6ren\u2019de bir kad\u0131n hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kocas\u0131n\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Kad\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken olayla ilgili incelemeler s\u00fcr\u00fcyor.PARTNERSezen Aksu'nun ac\u0131 g\u00fcn\u00fcAdana\u2019da bir ki\u015fi tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 eni\u015ftesi taraf\u0131ndan vurulduEni\u015ftesi taraf\u0131ndan tabancayla vuruldu
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