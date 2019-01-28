İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI (3)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Yangının havadan görüntüleri

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