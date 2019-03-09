 İSTANBUL -GÜNGÖREN'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHA

Güngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binalar boşaltıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatılar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevre sakinleri

-Detaylar

