İSTANBUL - GÜPEGÜNDÜZ ÇEVREDEKİ ESNAFA ALDIRIŞ ETMEDEN ÇALDILAR

Yılmaz BEZGİN- Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL, (DHA) Kartal Oto Sanayi Sitesi?nde beyaz panelvanla gelen yüzleri maskeli 5 kişi, çevrede dükkanlarını açmaya çalışan esnafa aldırış etmeden tamirci dükkanı önündeki hurdaları çaldılar. Olay bu sabah saat 08.00 sularında Kartal'da bulunan Oto Sanayi Sitesi?nde meydana geldi. 34 EN 8768 plakalı beyaz panelvan ile tamirci dükkanının önüne gelen yüzleri maskeli 5 hırsız etraftaki insanlara aldırmadan dükkanın önünde bulunan hurda malzemeleri panelvana atmaya başladılar. Hurda dolu bir fıçı ile duvara dayalı merdiveni bir merdiveni araca koyarken güvenlik kamerasına farketdince, aynı araçla kaçtılar. Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit eden polis ekipleri hırsızları yakalama çalışma başlattı.
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