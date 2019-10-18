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İSTANBUL -  GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - istanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi.

Gülseli KENARLI - istanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın anlattığı güvenli bölge haritası

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