HABER

İSTANBUL - (güvenlik kamerası görüntüsüyle) KAĞITHANE'DE TIR'DAN SAÇILAN DEV BORULAR CADDESİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu  5 araç hasar gördü.

- Boruların savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü.
Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi. Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü ve şoka giren kadın sürücüye müdahale etti. Güvenlik nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakini Adem Aydoğan "TIR buradan yukarıya tırmanırken halatları koptu. Borular aşağıya doğru geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
------------
EK GÖRÜNTÜ
-TIR'ın görüntüsü
-Boruların savrulması

///
-Sokağa saçılan borulardan detay görüntü
-Boruların 5 araca hasar vermesinde detay görüntü
-TIR ve kadın sürücüden detay görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Mahalle sakinlerinden detay görüntü
-Adem Aydoğan ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Kalasların altında ölen Uğur'u, babası son yolculuğunda sırtında taşıdıKalasların altında ölen Uğur'u, babası son yolculuğunda sırtında taşıdı
Öğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı - YenidenÖğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.