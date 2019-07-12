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İSTANBUL - GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GASPÇILAR YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR -  İstanbul DHA - Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da silahlı gasp olaylarına karışan 4 kişi yakalandı.  Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 9 Temmuz'da bir markete giren gaspçılar kasada bulunan 2 bin 320 TL parayı aldı.

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da silahlı gasp olaylarına karışan 4 kişi yakalandı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 9 Temmuz'da bir markete giren gaspçılar kasada bulunan 2 bin 320 TL parayı aldı. Silahlı gasp ihbarı üzerine olay yerine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri market ve civardaki kameralardan aracı tespit etti. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan 12 saat sonra 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede şüphelilerin Sultangazi'de iki market ile Gaziosmanpaşa'daki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen soygunun şüphelileri olduğu anlaşıldı.

İZİNLİYKEN GASP YAPTI
Gözaltına alınan isimlerden birinin kimliği ise polisi şaşırttı. İzmir'de görev yaptığı öğrenilen ve geçici görev için Edirne'de bulunan uzman onbaşı Gürkan K,'nın izinli olarak İstanbul'da bulunduğu ve gasp olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden, uzman onbaşı Gürkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürkan K'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Gasp anları
-Şüphelilerin adliyeye sevki

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