İSTANBUL - GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SOYGUNCULARA NEFES KESEN OPERASYON

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de soygun için geldikleri kuyumcu dükkanında iş yerie sahibinin silahını görünce kaçan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi, Tepecik meydanında 16 Ocak'ta meydana gelen olayda silahlı 3 kişi, Alper Ö.'ye ait kuyumcu dükkanını soymak için içeri girmişti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında şüpheliler ateş ederek içeri girmiş, ancak kuyumcunun da silahla karşılık vermesi üzerine saniyeler içinde soygundan vazgeçerek kaçmışlardı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada polis, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğu ortaya çıktı. Polis bu ipucunu değerlendirerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 24 Ocak'ta Arnavutköy ve Büyükçekmece ile Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabaha karşı yapılan operasyonda Cihan Ş.(38), Nihat A.(36) ve Resul D.(26) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olay sırasında giydikleri kıyafetler ile 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan incelemede Cihan Ş.'nin daha önceden evden hırsızlık ve hırsızlık malı satın almak suçlarından, Resul D.'nin ise ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste ifade vermeyerek "susma" haklarını kullanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

