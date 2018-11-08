İSTANBUL (AA) - Katar Silahlı Kuvvetleri QSSC Komutanı Tümgeneral Hamad Ben Mohammed Al-Marri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın insanlık dışı bir yöntemle öldürülmesinin çok kötü olduğunu belirterek, "Buna, Körfez krizi ile de bağlantılı diyebiliriz. Kaşıkçı krizi aslında dünyanın vicdanını da yaralamış durumdadır. Sıradan bir cinayet değildir, siyasi bir konudur artık bu." dedi. Al-Marri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ordular veya güvenlik birimlerinin artık çağa ayak uydurması gerektiğini, çünkü günümüzde artık elektronik savaş ve elektronik orduların söz konusu olduğunu söyledi. Al-Marri, Körfez krizi üzerinden 500 gün geçtiğini hatırlatarak, "Herkesin bildiği gibi Katar'a yönelik ambargo uygulayan ülkeler söz konusu. İftiralarla saldırmalara devam etmektedirler. Yine birçok yersiz ve haksız girişimler söz konusu. Katar'ın kolay bir lokma olmadığı ortadadır. Katar olarak kendi bağımsızlığımızı koruyacak güçteyiz." dedi.

- "Sıradan bir cinayet değildir, siyasi bir konudur" Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına değinen Al-Marri, "Cemal Kaşıkçı'nın insanlık dışı bir yöntemle öldürülmesi çok kötü. Buna, Körfez krizi ile de bağlantılı diyebiliriz. Körfez'de yaşanan krizlerin artık daha fazla detayına girmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. Kaşıkçı krizi aslında dünyanın vicdanını da yaralamış durumdadır. Sıradan bir cinayet değildir, siyasi bir konudur artık bu." dedi. Al-Marri, Körfez ülkelerinde de olası değişimlerin beklendiğini ifade ederek, ilgililerin mesajı doğru algılaması durumunda değişimlerin olumlu olacağını söyledi. Körfez ülkelerinin güvenliği ile ilgilenen büyük devletlere de birtakım görevlerin düştüğünü dile getiren Al-Marri, yapay savaşlara artık izin verilmemesi gerektiğini, doğru yolda yürümek için elden gelenin yapılmasının önemini vurguladı. Al-Marri, büyük zorluklar yaşayan ve sorunlarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin gücüyle her türlü sorunun üstesinden geleceğine inançlarının tam olduğunu, güçlü bir Türkiye'nin, bölgesel ve uluslararası güvenliğin de garantörü olduğunu sözlerine ekledi.

- "Çıkarların müşterek olmasına özen göstermeliyiz" Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dalibor Jevtıc, geçmişin değiştirilemeyeceğini ama geleceğe yönelik herkesin huzur ve istikrarı tesis etmek anlamında sorumlulukları olduğunu söyledi. Batı Balkanlarda bulunan ülkelerin Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirdiğini anlatan Jevtıc, 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nın açılışına katılan ülke liderlerinin, ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı yaptığını belirtti. Ülkeler hala neticeye bağlanmamış meselelerle karşı karşıya olduğu için güvenliğin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini ifade eden Jevtıc, "Jeopolitik istikrar, güvenlik ve emniyetin, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, bu hepimiz için önemli. Bizim birbirimize nasıl davrandığımız, geleceğimizin güvenlik ve emniyetinin de nasıl olacağını gösteriyor." dedi. Batı Balkan ülkelerinde hala bazı sorunların yaşandığına değinen Jevtıc, farklı ekonomik, sosyal çıkarların söz konusu olduğunu, bu noktada yeni teknolojilerle alakalı çok fazla gelişme görüldüğünü anlattı.